北海道を代表する初夏の味覚「夕張メロン」の初競りが２２日午前７時から札幌市中央卸売市場で開かれました。およそ900玉が競りにかけられ、ことしは去年より480万円高い2玉580万円と史上最高値がつきました。これまでの最高値は500万円で競り落としたのは、ふたみ青果で「一番明るい話題を作れたかなと 思います」と話していました。競り落とされたメロンは東京都多摩市の京王ストア桜ヶ丘店で展示され、来週月曜日から試食として