サザエさんの家、大移動〜！」【動画】家ごと転がった！？ 衝撃移動の瞬間そんなコメントが添えられた愛犬の動画がThreadsで爆笑を誘っています。映っているのは、「プリンセス」ちゃん（2歳・女の子）。ふだんは、「プーちゃん」という愛称で呼ばれています。アニメ「サザエさん」のエンディングで、一家がサザエさんを先頭に一列になって歩き、家に入ると建物がぴょこんと伸び縮みするあの光景。今回話題になったのは、そんな