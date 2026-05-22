いつも疲れていて体と心がつらい、でも原因がわからない――。そんなあなたは、仕事や家事や育児を、がんばりすぎていませんか？『がんばらないまいにちのリセット習慣』の著者、川添亜樹さん（一般社団法人ウーマンフードヘルス協会代表理事）は、「腸活や妊活、健康になるための生活改善などでさえ、がんばりすぎて自分を追い詰めてしまう女性がとても多いのです」と話します。実は川添さん自身が、かつては大企業の営業マン