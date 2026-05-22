元代表主将が日本代表に闘魂を注入する。【もっと読む】三笘薫の不在は「メッシのいないアルゼンチン」日本サッカー協会は21日、31日に国立で行われるアイスランドとの壮行試合に臨む日本代表に、DF吉田麻也（37=LAギャラクシー）を追加招集すると発表した。MF鎌田大地（29=クリスタルパレス）がクラブ事情で不参加のため。吉田は22年W杯カタール大会以来、3年半ぶりの選出。帯同期間は25日から6月1日までの予定で、W杯北中