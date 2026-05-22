3月末の世界選手権をもって現役を引退した坂本花織（26才）が、5月13日に引退会見を行った。涙あり、笑いありの会見のラストで、結婚を電撃発表した。【写真】引退後、初めてアイスショーに出演した坂本花織、隣には“りくりゅう”の姿も。他、ISU表彰式で、色鮮やかなドレス姿を披露する坂本花織や長岡柚奈選手、吉田唄菜選手なども「気になるお相手は、大学時代に出会った同い年のかたです。フィギュアスケートではありません