みなさんは、自分の子どもに「こんな大人になってほしい」と思うことがあるでしょうか。生命保険業を営むソニー生命保険株式会社が2026年2月、大学生以下の子どもがいる全国の20歳以上の男女1000人を対象に行った調査（インターネットリサーチ）によると、自分の子どもに目指してほしい“理想の大人”に選ばれた有名人は、1位が投打二刀流で米大リーグを席巻している大谷翔平さん（ドジャース）、2位は映画、ドラマやCM、バラエテ