梅雨の時期は、天候に左右されずにおしゃれを楽しみたい――。そんな人におすすめなのが【ワークマン】のワンピースです。撥水やストレッチなど充実の機能で、雨の日のお出かけやアクティブシーンなど幅広く活躍しそう。40・50代のスタイリングになじみやすそうなところも魅力。今回は、そんな「機能性ワンピ」の魅力を詳しくレポートしていきます。 1枚で決まる美シルエット設計のワンピ}