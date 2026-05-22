【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、交流サイト（SNS）で、米軍部隊5千人をポーランドに追加派遣すると明らかにした。米メディアは今月、国防総省がポーランドへの米軍部隊約4千人の派遣を中止したと報道していた。