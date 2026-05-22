出産して「妻が急に変わった」「何をしても怒られる」と感じ、どう向き合えばよいかわからず困惑する夫。妻は妊娠してから体調の変化やつわり、睡眠不足がずっと続いている。子どもが誕生して3カ月たってもホルモンバランスは乱れたまま、慣れない「育児」に奮闘。埋まらない妻と夫の溝、すれ違う産後クライシスを描いた、魚田コットンさんの『好きなら良いの？』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■仕事から疲れて