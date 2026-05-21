トヨタ自動車のミニバン「ノア」トヨタ自動車は21日、ミニバンの「ノア」と「ヴォクシー」の2車種を10月から日本に「逆輸入」する方針を明らかにした。台湾の工場で専用のラインを設け、長期化している納期の短縮を目指す。日本で人気の2車種を国内、海外の両方で生産することになる。トヨタは「より多くのお客さまにお届けできるよう準備を進めていく」とコメントした。2車種は日本ではトヨタ車体の富士松工場（愛知県刈谷市