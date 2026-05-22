5回1死満塁の大ピンチ…ベッツが送った“合図”【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、5回3安打無失点の好投で4勝目を手にした。この試合でピンチの場面に大谷へ寄り添ったムーキー・ベッツ内野手の行動に、ファンも感動している。無失点投球を続けていた5回のマウンドだった。先頭から連打な