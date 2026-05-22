沖縄県の辺野古の沖合で船が転覆し、高校生と船長の2人が死亡した事故を受け、文部科学省は学校側の安全確保策と教育活動が「著しく不適切だった」とし、高校側に対して指導通知を出したことを明らかにしました。この事故は今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設先となっている沖縄県名護市・辺野古の沖合で2隻の船が転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の女子高校生（17）と男性船長（71）の2人が死亡したものです。事故を