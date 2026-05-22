23年阪神JF、25年ヴィクトリアマイルを制したアスコリピチェーノ（牝5＝黒岩、父ダイワメジャー）の引退、繁殖入りが決まった。22日、サンデーサラブレッドクラブが発表。4月11日の阪神牝馬S10着がラストランになった。前走後、左臀部(でんぶ)に腫れが見られ、美浦トレセン診療所で精密検査を受け、臀筋繊維の損傷による内出血が判明した。その後、北海道苫小牧市のノーザンファーム空港に放牧へ。21日に獣医師による馬体検