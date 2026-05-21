世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月19日（火）に放送された同番組に、前回から引き続き西野亮廣（キングコング）がゲスト出演した。収録中、西野の言動をきっかけに、番組史上異例の騒動が勃発。西野は「番組スタッフ全員のミスじゃないですか!?」と責任転嫁し、「番組にハメられた！」と大騒ぎして…。【映像】キンコ