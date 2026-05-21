2022年6月に「AV出演被害防止・救済法」が施行され、業界の契約事情は大きく変化した。しかし、それ以前は事務所と女優側の関係が曖昧なことも多く、ギャラ未払いなどのトラブルが起きていたのも事実だ。2019年に華々しくデビューした天川そらさんは、当時所属していた事務所側からのギャラ未払いを二度経験したという珍しい過去を持つ。しかも一件目では、被害総額が数百万円規模に及んでいたそうだ。今回は、そんな当時の出来事