映画『プラダを着た悪魔２』オリジナルグッズを3名様にプレゼント！
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今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『プラダを着た悪魔２』のオリジナルグッズを3名様にプレゼントいたします！
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。
どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなる主人公・アンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった本作は、劇場公開から20年経った今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けています。
そして、その続編『プラダを着た悪魔２』が5月1日（金）、ついに公開！ 日本をはじめ全世界でNo.1の華麗なる大旋風を巻き起こしています。
公開3週目を目前に控えた週末興行において、週末動員253,390人、興行収入4億593万5700円を記録し、週末映画ランキング第2位を獲得。累計では動員2,272,014人、興行収入34億1555万6400円を突破し、依然として高い熱量を維持しています。
★★プレゼント概要★★
映画『プラダを着た悪魔２』オリジナルキーチェーンを3名様にプレゼント！
■応募方法：ライブドアニュースのXアカウント（@livedoornews）をフォロー＆該当ポストをリポスト
■受付期間：2026年5月22日（金）〜2026年5月29日（金）
※応募受付終了後、厳正なる抽選を行います。当選者の方には、「@livedoornews」のアカウントからXのダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。
キャンペーン規約はこちらをご覧ください。
■当選者確定フロー
・当選者発表方法／応募受付終了後、厳正なる抽選を行い、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。
今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『プラダを着た悪魔２』のオリジナルグッズを3名様にプレゼントいたします！
待望の続編、累計興収34億円突破！
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。
どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなる主人公・アンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった本作は、劇場公開から20年経った今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けています。
公開3週目を目前に控えた週末興行において、週末動員253,390人、興行収入4億593万5700円を記録し、週末映画ランキング第2位を獲得。累計では動員2,272,014人、興行収入34億1555万6400円を突破し、依然として高い熱量を維持しています。
■映画『プラダを着た悪魔２』公開情報
■監督：デヴィッド・フランケル
■脚本：アライン・ブロッシュ・マッケンナ
■キャスト：メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマン、ケネス・ブラナー、シモーヌ・アシュリー、ジャスティン・セロー、ルーシー・リュー、パトリック・ブラモール、ケイレブ・ヒーロン、ヘレン・J・シェン、ポーリーン・シャラメ、B・J・ノヴァク、コンラッド・リカモラ
■配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.
■監督：デヴィッド・フランケル
■脚本：アライン・ブロッシュ・マッケンナ
■キャスト：メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマン、ケネス・ブラナー、シモーヌ・アシュリー、ジャスティン・セロー、ルーシー・リュー、パトリック・ブラモール、ケイレブ・ヒーロン、ヘレン・J・シェン、ポーリーン・シャラメ、B・J・ノヴァク、コンラッド・リカモラ
■配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.
★★プレゼント概要★★
映画『プラダを着た悪魔２』オリジナルキーチェーンを3名様にプレゼント！
■応募方法：ライブドアニュースのXアカウント（@livedoornews）をフォロー＆該当ポストをリポスト
■受付期間：2026年5月22日（金）〜2026年5月29日（金）
※応募受付終了後、厳正なる抽選を行います。当選者の方には、「@livedoornews」のアカウントからXのダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。
キャンペーン規約はこちらをご覧ください。
■当選者確定フロー
・当選者発表方法／応募受付終了後、厳正なる抽選を行い、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。