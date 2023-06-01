栃木県で69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる男が韓国を経由して、タイのバンコクに逃亡しようとしていたことがわかりました。この事件は、今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されました。海斗容疑者は羽田空港で逮捕されましたが、その後の捜査関係者への取