ノルウェーサッカー協会（NFF）は21日、FIFAワールドカップ2026に臨むノルウェー代表メンバーを発表した。ノルウェー代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選で8戦全勝37得点5失点という圧倒的な成績を残し、グループI首位で終えて7大会ぶり4回目となる本大会出場を果たした。その本大会ではフランス代表やセネガル代表、イラク代表と同じグループIに入る。初のベスト8進出を目指すノルウェー代表には、FWアーリング・ハーラ