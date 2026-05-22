朝の通勤時間帯の駅。ホームやコンビニの前で、スーツ姿の会社員らしき人が缶チューハイやビールを手にしている光景を目にしたことがあるだろう。「朝からなぜ？」と疑問に思いながらも、大半の人はそのまま通り過ぎていく。しかし、彼らは一体、何者なのだろうか……？「自分だけではありませんでした」都内の不動産会社で営業職をしていた佐々木俊史さん（仮名・40代）が、出勤前に新宿駅周辺で飲酒していた当時を振り返る。彼の