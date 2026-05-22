メディアが見落としているトヨタ「事業構造の変革」少し前の話になるが、5月8日、トヨタ自動車は2026年3月期の決算発表を行い、同日に決算説明会を開催した。翌週5月13日には日産自動車が、14日にはホンダが2026年3月期決算を発表した。2026年の感覚ではトヨタ1強、苦境に喘ぐ日産、日産ほどではないと考えられていたが脱エンジンの賭けに現時点では失敗し、今期初めての赤字に追い込まれたホンダ、という構図が明確化し、もはや同