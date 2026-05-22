女性の魅力を若さだけでしか語れない男性もいるようです……。今回は、そんな男性たちが黙るしかなかったある出来事をご紹介します。女は若くないと？「仕事の休憩中、男性社員たちが『嫁がオバサンになってきてしんどい（笑）』なんて話していました。子育て中の奥さんをバカにしたあげく、『女は若くないと』と言いたい放題。イライラしていたら、オジサン社員が『一緒に年を取れるっていいですよね……』と一言。『僕の妻は10年