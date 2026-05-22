ワークマンの業績が絶好調です。2026年3月期は2割近い増収で、今期も1割を超える売上増を計画しています。2期連続の2桁増収となる予想。成長の起爆剤となっているものの一つが、疲労回復をアシストするリカバリーウェアの「MEDIHEAL（メディヒール）」。2025年9月から2026年3月までで684万着が売れ、115億円を稼ぎ出しました。ワークマンの業績が大きく変化する可能性があります。◆1週間で40万点を売る大ヒット「メディヒール」は