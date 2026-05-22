アイスダンス挑戦を表明した、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんとフィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア選手権金メダリストの本田真凜。２２日午後１時から記者会見を行い、「トヨタイムズスポーツ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信されることが発表された。２人はこの日朝、それぞれのインスタグラムを通じてアイスダンス挑戦を報告。連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイ