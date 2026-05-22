野球評論家に最下位予想をされながらも、5月18日時点で26勝16敗と首位争いを展開しているヤクルトスワローズ。主力選手の故障にもかかわらず、二軍選手や育成選手が先発メンバーで起用され、日替わりヒーローが続出している。今年からゼネラルマネージャーをつとめる青木宣親は元メジャーリーガーとして、日本ではあまり実施されていないメジャー流のトレーニングも熟知している。そんな青木GMが新たにスタッフとして起用したのが