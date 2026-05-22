2026年5月20日、中国メディアの観察者網は、中国による対日レアアース磁石の輸出審査厳格化と供給停滞により、日本の主要産業が深刻な不足リスクに直面していると報じた。記事は、中国の4月のレアアース磁石の対日輸出は前月比2．5％の小幅な回復にとどまり、3月の急落分を補うには至らなかったと紹介。日本は高性能磁石に不可欠な重希土類元素を大きく中国に依存しており、供給停滞が産業界に深刻な懸念を呼んでいると伝えた。そ