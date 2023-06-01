ロシアとベラルーシが今週大規模な核兵器の演習を行っています。視察したプーチン大統領は核兵器の使用を国を守るための手段の一つとの認識を示すなど、戦闘を続けるウクライナを強くけん制しました。ロシアとベラルーシは今月19日から3日間の日程で、核兵器の合同演習を行っています。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は21日、ルカシェンコ大統領と共に演習をビデオ会議で視察した上で、核兵器の使用について「国家安