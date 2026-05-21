キム・スヒョンに“大逆転”の気配が出てきた。故キム・セロンさんをめぐる未成年交際疑惑の余波で、事実上の活動中断に追い込まれていたキム・スヒョン。その最大の疑惑について、警察が「虚偽」と判断したことが明らかになった。【画像】キム・スヒョンの日本ファン、韓国紙に“全面広告”5月21日、ソウル江南（カンナム）警察署が最近、検察に提出した拘束令状申請書に「キム・スヒョンとキム・セロンさんが未成年時代から交際