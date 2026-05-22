身近な友人が突然、目に見えない謎のパワーや怪しげな教えに傾倒し始めたら、あなたならどうするだろうか。ガールズちゃんねるに5月中旬、「スピリチュアルな友人についていけなくなった…」というトピックが立ち、議論になった。トピ主の友人はセミナーに熱心に通い、占いの先生を「運命」と崇拝しているという。とうとうトピ主をそのセミナーに誘ってきたそうで、「距離を置こうか悩んでいます」と切実に問いかけた。「誘ってく