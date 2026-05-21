西口プロレスを運営するウエストゲートエンタテインメントは2026年5月21日、長州小力さんについて、「重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め」て、契約解除を発表した。西口プロレスの公式Xでも同内容が報告されたが、「長州小力！お前腹出すぎなんだよ」などと叫ぶ動画が添付され、困惑する声が広がっている。「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底」長州小力さんをめぐっては、4月に