今回は、幼稚園のお祭り当日、係の仕事から逃げたママにモヤモヤしたエピソードを紹介します。「なんで親が手伝わなきゃいけないの！」と怒るママが…「娘の通う幼稚園で知り合った、Rちゃんという子のママが苦手です。Rちゃんのママはかなり図々しく、人のものを勝手に使ったり、ねだったりするんです……。そんなある日、幼稚園でお祭りをすることになり、保護者もお祭りの手伝いをすることになりました。ただ、Rちゃんのママは