英国の人気リアリティー番組『Married at First Sight（初対面で結婚）』の出演者らが、撮影中に性的暴行被害を受けたと告白し、波紋が広がっている。論争が拡大すると、英国放送局チャンネル4は同番組の全シーズンをプラットフォームから削除し、外部調査に着手した。20日（現地時間）、英BBCなどによると、女性出演者3人は時事番組『パノラマ』に出演し、撮影中に男性出演者から性的暴行や望まない性行為を強いられたと主張した