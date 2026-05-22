数々の公務をこなす天皇家も、われわれと変わらず日常生活を送っている。しかし、その“お財布事情”について知る機会は少ない。【写真】4月のご一家での福島訪問で愛子さまがお土産に購入したという新名物のスイーツ内廷費の内訳は人件費が3分の1、物件費が3分の2という割合「天皇ご一家と上皇ご夫妻のプライベートな生活費にあたる“内廷費”は、私費とはいえ、宮内庁が厳密に予算を立てて、管理しています。金額は皇室経済法