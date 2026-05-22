Kリーグはリーグランキングでアジア3位を維持AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）では、サウジアラビア1部アル・アハリ・サウジが連覇を成し遂げて、日本勢は昨季の川崎フロンターレと今季のFC町田ゼルビアが2季連続の決勝進出を果たした。またAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）では、ガンバ大阪がサウジアラビア1部アル・ナスルを破って初代王者となっている。こうした状況を受け、韓国メディア「Star News」は、「サウ