ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）は、議員秘書だった星野茉莉（黒木華・36）が、スナックのママの月岡あかり（野呂佳代・42）を都知事選に出馬させようと奮闘する新政治エンターテインメント。意外な組み合わせにも思えるが……。黒木華：テレビで見ていた野呂さんは明るくて愛らしい印象でしたが、実際に共演してみるととても素直で周りへの気遣いもできる本当に素敵な方でした。野呂佳代：こんなにセリフのある役