木原稔官房長官は22日の午前の会見で、スピードスケート競技でオリンピック通算10個のメダルを獲得した高木美帆氏について、国民栄誉賞の授与の検討を進めるよう、高市首相から指示があったと明らかにしました。木原長官は「我が国のスポーツ振興および発展に多大な貢献をされ、国民に広く夢と感動を与え社会に明るい希望と勇気をもたらした」などと評価しました。今後、関係者の意見もふまえ、授与について最終判断するということ