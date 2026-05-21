俳優の大地真央さん（70）と真矢ミキさん（62）が20日、映画『免許返納!?』（6月19日公開 配給：東映）のイベントにそろって登場。初共演の裏側を明かしました。大地さんと真矢さんは、元宝塚歌劇団のトップスターで先輩と後輩という間柄。イベントでは、映画のキャスト陣が、レッドカーペットの敷かれた大階段を下りながら登場。大地さんと真矢さんが並んで階段を下りると、宝塚歌劇団の名物“大階段下り”を彷彿（ほうふつ）とさ