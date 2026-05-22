ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「大好きなピザ頼んだら…さすがに酷過ぎません？」JOY、悲劇見舞わ… JOY ネットで話題 X（Twitter）で話題 トレンド 芸能人の不祥事・トラブル オリコンニュース 「大好きなピザ頼んだら…さすがに酷過ぎません？」JOY、悲劇見舞われ苦言 2026年5月22日 9時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JOYが21日、疲労＆空腹時に宅配ピザを注文して起きた悲劇を打ち明けた 形が崩れたピザの写真を公開し、「さすがに酷過ぎません？」と苦言 ただ、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と伝えた ◆JOY、自身のXで宅配ピザの写真投稿激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ。こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ pic.twitter.com/iPgQgSSInG— JOY (@JOY19850415) May 21, 2026 記事を読む