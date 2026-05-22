JOY （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

「大好きなピザ頼んだら…さすがに酷過ぎません？」JOY、悲劇見舞われ苦言

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JOYが21日、疲労＆空腹時に宅配ピザを注文して起きた悲劇を打ち明けた
  • 形が崩れたピザの写真を公開し、「さすがに酷過ぎません？」と苦言
  • ただ、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と伝えた

◆JOY、自身のXで宅配ピザの写真投稿

記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
  2. 2. 宇野&本田真凜 アイスダンス挑戦
  3. 3. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
  4. 4. マツコがタレント初の超高級車か
  5. 5. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
  6. 6. 学童運転手 女児にわいせつか
  7. 7. 山本舞香、出口との写真削除済?
  8. 8. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
  9. 9. 橋の下で…母と息子の遺体発見
  10. 10. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
  1. 11. HANAの「過激衣装」ファン苦言
  2. 12. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
  3. 13. 東京で気圧急降下 体調変化注意
  4. 14. 「謎の風邪」要因の1つを指摘
  5. 15. 指示役妻は「遊んでくれたのに」
  6. 16. 嫌いと名指し 鈴木紗理奈キレる
  7. 17. テレ朝 波瑠を逃したのは失態か
  8. 18. 深沢邦之 店員に苦言も批判殺到
  9. 19. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
  10. 20. リーダー働いてない 二宮に賛否
  1. 1. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
  2. 2. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
  3. 3. 学童運転手 女児にわいせつか
  4. 4. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
  5. 5. 橋の下で…母と息子の遺体発見
  6. 6. 東京で気圧急降下 体調変化注意
  7. 7. 「謎の風邪」要因の1つを指摘
  8. 8. テレ朝 波瑠を逃したのは失態か
  9. 9. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
  10. 10. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
  1. 11. 元修行僧のわいせつ隠蔽? 永平寺
  2. 12. 3月11日 263戸のポストに1万円か
  3. 13. 健診中に女児34人盗撮か 元教師
  4. 14. 替え玉受験未遂か 本人現れ発覚
  5. 15. オワタ…謎の風邪に不安広がる
  6. 16. ペン型拳銃を所持か 5人逮捕
  7. 17. バイク教習中に壁激突で意識不明
  8. 18. 旭山動物園の飼育員の男 新供述
  9. 19. 3月誕生のコビトカバが人気 タイ
  10. 20. なりすまし試験 袖に小型カメラ
  1. 1. 「発達障害メイド喫茶」特集延期
  2. 2. 闇バイト「後悔していない」4割
  3. 3. 栃木強盗 超有名女性に流れ玉か
  4. 4. 栃木強殺 出産前後に夫は不倫か
  5. 5. 元フジアナ投資先 警視庁が逮捕
  6. 6. 頭髪に使用NG 救急搬送の事例も
  7. 7. がんサバイバーに…酷すぎる言葉
  8. 8. 美味い「塩TKG」偏食家も絶賛
  9. 9. 栃木強殺 被害者の犬も殺害の訳
  10. 10. 高齢女性に強盗 少年らの悪質性
  1. 11. 日英同盟は「日本をロシアと戦わせるため」だった。大英帝国と超大国ロシアの壮大な覇権争い
  2. 12. ナフサ不足 塗装会社週休4日に
  3. 13. 定年夫を激怒させた妻のひと言
  4. 14. おじさんハーフパンツ問題に言及
  5. 15. 玉川氏 GPS装着に疑問「根本を」
  6. 16. 「全猫が死んでる」SFTSの脅威
  7. 17. 「断れば無視」部下まで懲戒処分
  8. 18. 出張族お断り マイラー阿鼻叫喚
  9. 19. 「嫌味な人」への最大の反撃
  10. 20. 自民「国力研究会」347人入会　「大政翼賛会みたい」不参加の議員から批判も　設立のオモテとウラとは
  1. 1. ネズミに噛まれハンタ感染 台湾
  2. 2. モルディブ ダイビングで5人死亡
  3. 3. 韓国スタバが大炎上 店員の怒り
  4. 4. ウが露司令部を攻撃 100人死傷か
  5. 5. トランプ氏 くら寿司株購入の訳
  6. 6. ウ大統領 露の100人死傷か
  7. 7. 米国・イスラエル、意見対立か
  8. 8. 米 波に5000人追加派兵の可能性
  9. 9. ポーランドに米軍部隊5000人派遣
  10. 10. 中国&露 日本の動きに警戒感
  1. 11. OpenAIに敗訴のマスク氏、控訴へ
  2. 12. 幼児に激辛試食させて炎上 韓国
  3. 13. 量子コンピューターに役立つ鉱物
  4. 14. 撮影中に性行為強要 出演者告白
  5. 15. キム・スヒョンを沈めた未成年交際疑惑、警察は「虚偽」と判断　“大逆転”への道は開いたか
  6. 16. ピザハット 160億円超の損害賠償
  7. 17. 中国の対日レアアース磁石供給が停滞、「日本企業は深刻な不足に直面」と中国メディア
  8. 18. UFOから4種の宇宙人種を回収か
  9. 19. 【#佐藤優のシン世界地図探索161】米中の「建設的戦略安定関係」とは何なのか？
  10. 20. 独人技術者 正社員地位捨てた訳
  1. 1. 1000円の壁 外食界で明暗分かつ
  2. 2. 個人VTuber「リアルな収入事情」
  3. 3. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
  4. 4. NHK受信契約巡り岐阜知事が要請
  5. 5. トヨタ ミニバン2車種を逆輸入へ
  6. 6. Fantia、モザイク基準を厳格化
  7. 7. 通常報酬激渋なのに…特大報奨金
  8. 8. 損失1兆5000億円…ホンダで暴走?
  9. 9. 最高値更新 なぜS&P500強いのか
  10. 10. ホンダが小型ＥＶ「スーパーワン」発表、日常使いの需要見込む…２８年には「Ｎ―ＢＯＸ」でも投入
  1. 11. 「お願いだから、働いてください」……資産1億円を達成した48歳会社員。意気揚々の“FIRE宣言”に妻が凍りついた「まさかの本音」
  2. 12. 米大手銀のストラテジスト、６月の日銀決定会合を控えドル円のショート推奨＝ＮＹ為替
  3. 13. 「狭すぎる駐車場」で“ドアパンチ被害”を防ぐ秘策とは？激混みショッピングモールでも有効！
  4. 14. 万博EVバスの墓場いよいよ解体へ
  5. 15. 「取引先を変えるぞ」40代管理職が受けた「壮絶なカスハラ」をピタリと止めた“最強の一手”
  6. 16. 20代で6000万マンション買えた訳
  7. 17. OpenAI 数学の未解決予想を反証
  8. 18. 夢のディズニー 意外な暗黒期
  9. 19. 幕張豊砂駅「段違い構造」の理由
  10. 20. 出会って数秒でもう負けていた…トランプとの「10秒握手」で露呈した習近平「裸の王様」の現実
  1. 1. NTTドコモが基地局の建設を加速
  2. 2. サムスン 土壇場でスト回避へ
  3. 3. NTTドコモ、プレミアムスマホ「Galaxy Note9 SC-01L」にAndroid 10へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
  4. 4. 3カ国の食文化をブッフェで体感！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「北米フードフェア」
  5. 5. Meta AIと連携するカメラ搭載スマートグラス「Ray-Ban Meta (Gen 2)」と「Oakley Meta」が日本で販売開始
  6. 6. 180インチのタッチパネルを自宅に。画面に触れる「スマートインタラクティブプロジェクターY2」
  7. 7. 映画『バイオハザード』の完全新作の日本公開が10月9日に決定 - 新たにポスター2種が公開
  8. 8. [石川温の「スマホ業界 Watch」]スマホ業界に「値上げ」の波、ahamoと楽天モバイルの“どちらが先”に踏み切るか
  9. 9. Vol.162 Z CAMが電子ビューファインダー発売。Wi-Fi機能標準で様々なカメラに対応[OnGoing Re:View]
  10. 10. ソニー、1型センサーカメラ搭載の5G対応プレミアムスマホ「Xperia PRO-I」を発表！日本でもSIMフリー版「XQ-BE42」が約20万円で12月15日発売
  1. 11. 「宇宙船に相応しい」とNASAが認めた、高性能マイク＆AI搭載の自動文字起こしガジェット「Scripter」
  2. 12. 仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
  3. 13. ロジクール「G512 X 75」をレビュー。ラピッドトリガー対応スイッチは9個で足りるのか？
  4. 14. フチ付きトレイが便利！デスク下を有効活用できる、デスクワゴン「100-DESKF066シリーズ」
  5. 15. Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」
  6. 16. Googleの「Pixel 6」シリーズで昼の浅草を撮影　Proの望遠カメラや新機能“消しゴムマジック”が秀逸
  7. 17. 卵より小さい。ガチで毎日持ち運べるアクションカム DJI Action 2 レビュー
  8. 18. AMD、AI開発向けミニPC「Ryzen AI Halo」発表 - Ryzen AI Max搭載で3,999ドルから
  9. 19. FRONTIER、ゲーミングPC・高性能PCを特価販売する「ファンタスティックモール26」
  10. 20. サイボウズ×富山県、県内産業のDXとデータ活用に向け包括連携協定を締結
  1. 1. 宇野&本田真凜 アイスダンス挑戦
  2. 2. 昌磨&真凜 密着SHOTで匂わせ投稿
  3. 3. 大谷8号本塁打の裏で、問題発生
  4. 4. 森保J 吉田麻也を緊急招集した訳
  5. 5. まただ 大谷翔平に「宇宙人説」
  6. 6. 大谷の古巣 球団名変更の可能性
  7. 7. 「オオタニが帰ってきた」大興奮
  8. 8. 鎌田不参加 吉田麻也を緊急招集
  9. 9. NASCAR王者 41歳の若さで死去
  10. 10. 大谷 またも樹立した「史上初」
  1. 11. 「マジか」「可愛い！！！」アーセナル優勝で“ユニホーム姿の人気女優”に脚光「推しが推しチームサポとか最高かよ！」
  2. 12. 大谷が窮地…ベッツがかけた言葉
  3. 13. 坂本氏の父「交際は聞いていた」
  4. 14. 真美子さんいない…直近の行動は
  5. 15. 大谷出場試合で卓球女子豪快投球
  6. 16. タティスに異変 49試合本塁打0
  7. 17. 北中米W杯が「イベント地獄」に
  8. 18. 韓国リーグ 日本との格差に嘆き
  9. 19. 大谷翔平の二刀流 監督が言及
  10. 20. 大谷に異常事態 ありえない比較
  1. 1. マツコがタレント初の超高級車か
  2. 2. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
  3. 3. 山本舞香、出口との写真削除済?
  4. 4. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
  5. 5. HANAの「過激衣装」ファン苦言
  6. 6. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
  7. 7. 指示役妻は「遊んでくれたのに」
  8. 8. 嫌いと名指し 鈴木紗理奈キレる
  9. 9. 深沢邦之 店員に苦言も批判殺到
  10. 10. リーダー働いてない 二宮に賛否
  1. 11. 流される…指示役妻に懸念あった
  2. 12. 元フジアナ 数千万円溶けました
  3. 13. まさか 人気タレント映り込む
  4. 14. フキハラは「職場で一番厄介」
  5. 15. 「嫌いな芸能人」名指しされ苦言
  6. 16. 声優・熱海和輝 契約違反で解雇
  7. 17. 驚異の記憶力…櫻井翔の発言話題
  8. 18. 西野にあ然「稀にみるハズレ回」
  9. 19. 綾瀬はるかの「靴」残念がる声
  10. 20. ダメよ〜ダメダメ 素顔に絶賛
  1. 1. 「右は小学生 左は成人」の代償
  2. 2. 廃墟だらけ温泉街の末路ヤバすぎ
  3. 3. 「さす九だよ」の指摘で恐怖に
  4. 4. 元セク女の人生再出発に番組密着
  5. 5. マック 今年も人気スムージー
  6. 6. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
  7. 7. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
  8. 8. 命危機で…珍獣ハンター必死減量
  9. 9. 1つあると助かる「3WAYバッグ」
  10. 10. “ハリポタ”スタジオツアー東京、トムとジェリーと初コラボ 夏限定メニューや杖づくり体験も
  1. 11. 子宮頸がんの疑いある前がん病変
  2. 12. 「妻が急に変わった」夫婦の溝
  3. 13. Can Doにちいかわの新グッズ登場
  4. 14. ウンナナクール&umaoコラボ第2弾
  5. 15. 限界子育てを生き抜く自炊論
  6. 16. 認知症なのに…母の衰えない話術
  7. 17. 33歳女性、元教え子に恋して悲劇
  8. 18. 【バーミヤン】20％オフクーポンどっさり！6月24日まで使える最新クーポン、公式Xで公開中。
  9. 19. 2分半で反り腰解消&お腹すっきり
  10. 20. バツイチ男性 婚活市場で人気に?