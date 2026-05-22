ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中の嵐。5月31日の東京ドーム公演をもって活動を終了することが発表されている。5月15〜17日にかけて京セラドーム大阪で開催された大阪公演での櫻井翔（44）の発言がファンの間で注目を集めている――。「最終日に櫻井さんがライブ最後の挨拶を行った際、大阪にまつわる“思い出話”を披露し、さらに『昔、城ホ（大阪城ホール）のリハ中に外出てた時に、自転車で通り