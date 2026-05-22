香川県警察本部 香川県警が22日、県内の60代の夫婦が約9300万円相当の暗号資産をだまし取られる詐欺被害があったと発表しました。 香川県警によりますと、2026年4月8日、県内に住む60代の女性宅に「あなたが送った荷物の中に100万円以上の現金が入っていた」と宅配業者を名乗る男から電話がありました。女性が「心当たりがない」と伝えると、警察官を名乗る男から「特殊詐欺の犯人があなたの口座の通帳を持っていた」と言わ