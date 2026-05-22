菓子専門店「シャトレーゼ」は、2026年5月15日から期間限定で、「レモンスイーツ」を全国のシャトレーゼ店舗で販売しています。瀬戸内レモンを使用だんだんと暑くなってきた初夏の今だからこそ食べたい、瀬戸内レモンを使った爽やかなスイーツが販売中です。レモンならではのフレッシュな酸味の果汁や清々しい香り、果皮を使ったほろ苦いピールなど、レモンの魅力がギュッと詰め込まれたラインアップです。・瀬戸内レモンとはちみ