「あの時のさんまさんの言葉はなんだか……」――。村上ショージが、長年心に残り続けている明石家さんまの言葉を明かした。ロケ先で「さんまさんは泣いたことがない」と話した際、返ってきた一言に、その場にいた芸人たちは静まり返ったという。今も「良かったですよね」と語り継がれる、印象深いやり取りを振り返った。記者の撮影に応じる村上ショージ○村上ショージの心に残る明石家さんまの言葉5月22日から24日の3日間、大阪・