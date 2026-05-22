【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#2【前回を読む】戦争を“利用”するFIFAや現地の驚くべき銭ゲバ…チケット代、運賃、駐車場料金が軒並み爆騰ボンジーア！W杯までついに1カ月を切った。でも問題はいまだに山積。イランとの問題、物価高、移民問題……。大会への非難も日々大きくなっているんだ。そこでFIFAはそんな人々の目をそらすため、ある方策を考えた。それはイベントを増やすこと。いわゆる「パンとサー