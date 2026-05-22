兵庫県警内で昨年、オンラインカジノで金を賭けていた警察官の存在が次々と明らかになった。兵庫県警は９人を懲戒処分。このうち元巡査長の男性（２７）（依願退職）は約５００万円を賭けたとされ、常習賭博罪で１日に地裁から有罪判決を受けた。公判では、ギャンブル依存症のカウンセリングを受けても抜け出せなかった経緯が浮き彫りになった。（脊尾直哉）判決では、元巡査長は２０２４年１２月２５日に計５０回、昨年３〜６