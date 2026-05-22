不動産は「持っているだけで損する」時代に突入している。特に郊外の、崖や荒れ地など宅地に適さない土地は、所有者も手をこまねいて放置されがちだ。そんな土地をあえて買いまくっている業者があるという。その「意図」を取材した。レスキュー隊の訓練に使ってもらおう！「う、うそでしょ……」日本全国にある「不要不動産」の活用を専門とする不動産コンサルタントで、Land Issues（株）代表を務める松尾企晴氏は、住宅地を囲む