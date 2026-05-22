空中族による綱渡り的なタワマン住み替えは、合理的な資産形成なのか、はたまた地に足のついていない綱渡りなのか‥‥東京都心や湾岸エリアのマンション市場で、価格上昇の「頭打ち感」が広がり始めた。「もはやこれ以上、価格は上がらないだろう」というのは、不動産業者の共通認識になりつつある。【写真】成約価格は頭打ちとなってきたタワマン不動産調査会社の東京カンテイによると、3月の東京都心の中古マンションの平均価格