イングランドのアーセナルが22年ぶりにプレミアリーグを制したなか、“ユニホーム姿の人気女優”が脚光を浴びている。優勝翌日の５月20日にX（旧ツイッター）を更新したのは、元SKEの絶対的エースでもあった松井玲奈さん。その投稿では、25−26シーズンの3rdユニホーム姿の写真とともに、「帰り道同じユニ着たGoonerのお兄さんとグータッチした。こんな人生もあるのか」と喜びの声を記していた。アーセナル密着のドキュメン