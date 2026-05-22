ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演した元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝26）が22日までにXを更新。「ヒカルさんみたいに教養無い人と一緒にいても話が合わない。。」などとつづった。「東大恋愛学部のいちご」と名乗るユーチューバーが、ヒカルに対し「まず元彼がいる時点で普通に嫌だろ」「サケ釣ったらイクラついてきた、みたいな話じゃないんだから」などとコメントする動画を公