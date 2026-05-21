サンワサプライ株式会社は、集中モードからリラックスまで、使用シーンや好みに合わせて3通りの使い方ができる、多機能設計の3WAYフットレスト「MR-FR8BK」を発売する。本製品は、正しい姿勢をサポートするスタンダードな「フットレスト」、足を伸ばしてくつろげる「オットマン」、そして立ち作業時やちょっとした休憩に使える「足置き」の3WAY仕様が特長だ。長時間のデスクワークによる脚のむくみや疲れを軽減するだけでなく、休