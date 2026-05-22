タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。番組では、出川が大ファンのプロ野球「ヤクルト」を特集。下馬評を覆す快進撃の秘密に迫った。東京音頭に乗ってユニホーム姿で登場した出川は「正直、サンジャポみたいにタレントさんが６、７人いる中のにぎやかしぐらいなのかな？。３人しかいない。しかも３人のうちの１人が長嶋一茂…大丈夫なんですか？」と笑