栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で富山（とみやま）英子さんが殺害され、40代の長男と30代の次男が負傷した事件。栃木県警下野署の捜査本部は、強盗殺人容疑で無職の竹前海斗容疑者と、妻の美結（みゆう）容疑者を逮捕した。「逮捕された竹前容疑者らは指示役とみられ、ほかに実行役として4人の高校生が逮捕されています。いずれも16歳で、神奈川県相模原市在住の高校生が3人、川崎市在住の高校生が1人でした。それぞれ別の高